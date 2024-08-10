Киев, 10 августа, 2024, 18:47 — ИА Регнум. В настоящее время Украина переживает самые серьёзные веерные отключения электроэнергии за всё время конфликта, написал 10 августа журнал Time.

Pavlo Palamarchuk/Global Look Press

«Около 60% электроэнергии на Украине выведено из строя», — написал автор статьи, эксперт по энергетической политике в Восточной Европе Сурия Джаянти.

В материале говорится, что в ближайшем будущем Украина не сможет решить проблемы с электроэнергией. Пострадала каждая из электростанций, работающих на угле и природном газе. Кроме того, из 13 станций до сих пор работают не более двух. Энергетическая компания ДТЭК потеряла 90% своих генерирующих мощностей. В результате дефицит электроэнергии в стране составляет примерно 35%.

На фоне энергодефицита Украина импортирует электроэнергию из Польши и других европейских стран. Однако, как отмечает эксперт, импорт не может компенсировать эту разницу и обходится стране очень дорого.

Как сообщало ИА Регнум, депутат Верховной рады Украины Алексей Кучеренко заявил, что Украина лишилась около 90% мощностей тепловых электростанцией. По оценкам главы энергетической компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, на восстановление потребуется не менее $15 млрд.

В конце июля на Украине сообщили, что компании приостанавливают добычу угля из-за повреждений энергетических блоков электростанций. По словам Кучеренко, ключевым ресурсом для отопительного сезона в текущем году должен стать газ.

Президент России Владимир Путин в апреле заявил, что Москва была вынуждена отвечать на удары Украины по энергообъектам России. Глава государства подчеркнул, что, исходя из гуманитарных соображений, зимой ВС России не наносили ударов, чтобы не оставлять без энергоснабжения украинские социальные учреждения и больницы.