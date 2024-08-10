Никосия, 10 августа, 2024, 17:12 — ИА Регнум. Акция солидарности с жителями Курской области, пострадавшими от обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), состоялась 9 августа у посольства РФ столице Республики Кипр Никосии, сообщили «Известия».

Алексей Белкин/NEWS.ru/TACC

Организатором выступила группа активистов при поддержке Координационного совета российских соотечественников (КСРС) Кипра. Участники акции свечами выложили надпись «Курск, мы с тобой». Вокруг разместили иконы, цветы, детские игрушки, флаги России и Кипра.

Так жители Никосии решили поддержать пострадавших жителей региона, ставших жертвами агрессии киевского режима.

В конце мероприятия участники почтили память погибших в результате ударов ВСУ минутой молчания.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 8 августа мост в сербском городе Нише окрасился в цвета российского флага. Участники акции вывесили в центре города баннер с надписью «Курск, Ниш с тобой» и зажгли красные фаеры, размахивая российскими триколорами.

Украинские военные 6 августа совершили две попытки прорыва границы с Россией в Курской области. Российские военные продолжают уничтожать формирования ВСУ в приграничных районах региона. За последние сутки были уничтожены до 175 бойцов и 36 единиц бронетехники. В районе Суджи ВС России ликвидировали 15 иностранных наёмников.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала международное сообщество осудить преступные атаки Киева на российскую территорию. Дипломат также назвала атаку ВСУ в Курской области очередным террористическим актом.