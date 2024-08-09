Ниш, Сербия, 9 августа, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Вечером 8 августа мост в сербском городе Нише окрасился в цвета российского флага. Так власти решили поддержать город-побратим Курск, сообщил центр науки и культуры «Русский дом в Белграде».

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«В акции поддержки приняло участие Общество сербско-русской дружбы и российских соотечественников «Наисус», вывесив в центре города баннер с надписью «Курск, Ниш с тобой», — уточнялось в Telegram-канале центра.

Активисты заняли старинный мост через реку Нишаву, зажгли красные фаеры и размахивали российскими триколорами.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3907730" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Сербский Ниш окрасился в цвета российского флага в знак поддержки своего города-побратима Курска

Ниш и Курск стали городами-побратимами в 2006 году. В третьем по величине городе Сербии имеется Курская улица.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ начали прорываться в Курскую область 6 августа. Начальник Генштаба Вооружённых сил Валерий Герасимов на следующий день во время доклада президенту Владимиру Путину об обстановке в регионе подчеркнул, что российские бойцы разобьют силы противника и выйдут на границу.

9 августа российские военные продолжили отражать попытки ВСУ прорваться в Курскую область. Суммарные потери украинских формирований составили до 945 бойцов. Также они за это время потеряли 102 единицы бронетехники, отметили в Минобороны.

Президент России Владимир Путин назвал действия ВСУ масштабной провокацией. Он подчеркнул, что украинские войска обстреливают жилые дома и машины скорой помощи, в том числе используют ракеты для таких ударов.