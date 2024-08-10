Москва, 10 августа, 2024, 18:45 — ИА Регнум. Российские военные пресекли попытки прорыва мобильных групп украинских формирований в приграничных районах Курской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Станислав Красильников/РИА Новости

По информации ведомства, попытки проникновения на российскую территорию пресекали войска группировки «Север» совместно с подтянувшимися резервами. Армейская авиация и артиллерия Вооружённых сил РФ нанесли удары по противнику у Ивашковского, Малой Локни и Ольговки.

«Осуществлялось огневое поражение живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Николаево-Дарьино, Гуево, Любимовка, Зеленый Шлях, Свердликово», — говорится в сообщении.

Уточняется, что также российские авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам украинских формирований в Сумской области.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 10 августа в Минобороны рассказали о ночном ударе российских истребителей Су-30см и Су-35с по скоплению личного состава и военной техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. В ведомстве отметили, что для ударов использовали авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.

Позднее в этот же день официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВСУ при попытках атак на Курскую область за сутки потеряли до 175 бойцов. Кроме того, украинские войска лишились 36 единиц бронетехники, включая 10 танков, три бронетранспортёра, две боевых машины пехоты и 21 боевую бронированную машину, а также трёх орудий полевой артиллерии и пусковой установки реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов 10 августа рассказал, что ситуация в Курской области достаточно серьёзная, однако максимально находится под контролем ВС России.