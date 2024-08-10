Берн, 10 августа, 2024, 16:49 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) слишком вольно трактуют ограничения НАТО на использование поставляемого Киеву западного оружия. Об этом сообщила 9 августа швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Kay Nietfeld/Global Look Press

«Использование западного оружия против целей в России уже давно является предметом разногласий между Украиной и её партнёрами», — говорится в публикации.

По словам автора статьи, Киев уже в течение нескольких месяцев ведёт спор с партнёрами по поводу области применения иностранного оружия. При этом утверждается, что у киевского режима якобы имеется право атаковать объекты на территории России «в соответствии с международным гуманитарным правом».

В статье также указывается, что после нападения украинских формирований на Курскую область вопрос о радиусе применения ВСУ западного оружия снова возник и стал предметом дискуссий.

Как сообщало ИА Регнум, 9 августа в Пентагоне в ответ на вопрос о помощи Киеву для осуществления атак на Курскую область заявили, что продолжают снабжать Украину разведывательными данными. Минобороны США продолжает оставаться на связи с Киевом, добавили в американском ведомстве.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх 8 августа сообщила, что удары ВСУ американским оружием по Курской области соответствуют политике США. Она также назвала их «действиями по защите от атак из этого региона».

Украинские войска 6 августа атаковали приграничные районы Курской области. Армия России нанесла удары по противнику и не позволила ВСУ продвинуться вглубь региона.

В Курской области с 8 августа действует режим чрезвычайной ситуации федерального значения. А в ночь на 10 августа Национальный антитеррористический комитет ввёл режим КТО на территории Курской, Брянской и Белгородской областей.