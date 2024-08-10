Москва, 10 августа, 2024, 15:13 — ИА Регнум. В зоне контртеррористической операции в приграничных регионах идёт поиск украинских диверсантов. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба Росгвардии.

Petrov Sergey/Global Look Press

«На территориях Курской, Брянской и Белгородской областей личный состав ведомства выполняет задачи по поиску и ликвидации диверсионно-разведывательных групп противника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники Росгвардии обеспечивают защиту важных объектов, охрану правопорядка и усиление контроля в сфере оборота оружия.

Как передавало ИА Регнум, 10 августа на территории Курской, Брянской и Белгородской областей введён режим контртеррористической операции. Такое решение было принято для обеспечения безопасности мирных жителей и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсантами.

Национальный антитеррористический комитет заявил, что Киев предпринял беспрецедентную попытку по дестабилизации обстановки в некоторых российских регионах. Отмечалось, что в результате атаки украинских формирований на Курскую область погибли мирные жители, были разрушены жилые дома.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 9 августа отметила, что Украина продолжает наращивать террористическую активность путём ударов по гражданским целям и мирным жителям на российской территории. Дипломат указала, что Россия и далее намерена поднимать в ООН и на других многосторонних площадках тему варварских действий киевского режима и его спонсоров.