Москва, 10 августа, 2024, 15:06 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) попросила ретейлеров Курской области сообщать о предложениях поставщиков повысить закупочные цены на товары.

Дмитрий Макеев/РИА Новости

«ФАС направила письма в федеральные торговые сети на территории Курской области», — сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что целью запроса является оперативное информирование о повышении поставщиками отпускных цен на потребительские товары, а также об увеличении стоимости логистических услуг.

В ведомстве добавили, что письма направлены в связи с введением в регионе режима чрезвычайной ситуации и для недопущения злоупотреблений на рынках.

Как передавало ИА Регнум, 8 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов поручил проверить случаи необоснованного завышения цен на жильё и продукты питания. Он отметил, что некоторые пытаются нажиться на пострадавших людях.

7 августа Смирнов ввёл режим чрезвычайной ситуации для ликвидации последствий нападения ВСУ на приграничные районы. МЧС 9 августа объявило, что обстановка в области признана ЧС федерального характера.

ВСУ напали на Курскую область 6 августа. Президент России Владимир Путин назвал действия украинских военных масштабной провокацией. Он подчеркнул, что войска киевского режима обстреливают жилые дома и машины скорой помощи, в том числе используют ракеты для таких ударов.