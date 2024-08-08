Курск, 8 августа, 2024, 19:07 — ИА Регнум. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов поручил проверить случаи необоснованного завышения цен на жильё и продукты питания в регионе с целью нажиться на эвакуированных жителях приграничных районов. Об этом он сообщил 8 августа президенту России Владимиру Путину во время встречи по видеосвязи.

«Есть случаи, когда торговые точки, либо в гостиницах, в общепите необоснованно завышают цены, то есть наживаются на вот этих пострадавших людях. Это, конечно, мы будем пресекать», — сказал глава региона.

Смирнов поручил разобраться в этом вопросе своим заместителям и региональному управлению Федеральной антимонопольной службы.

Как сообщало ИА Регнум, Путин во время встречи со Смирновым отметил, что врио губернатора пришлось столкнуться со сложными и неординарными задачами по оказанию помощи населению. Для их решения требуется не только опыт, но мужество и собранность.

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства отметил важность координации органов всех уровней власти в связи острой ситуацией в Курской области. Он также попросил вице-премьеров и министров круглосуточно быть на связи и лично контролировать курируемые направления.

ВСУ начали атаковать Курскую область 6 августа. В этот день они совершили две попытки прорвать границу. На следующий день Министерство обороны заявило, что украинским войскам не дали прорваться вглубь российской территории. 8 августа Минобороны сообщило, что армия Украины в ходе провокации потеряла 660 боевиков и 82 единицы техники. Российские бойцы продолжают уничтожать противника.