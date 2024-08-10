Москва, 10 августа, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки до 1855 бойцов в зоне специальной военной операции. Об этом 10 августа сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

MOD Russia/Global Look Press

Он уточнил, что в боях с российской группировкой войск «Север» ВСУ потеряли до 95 военных, «Запад» — 495, «Юг» — 680, «Центр» — 350, «Восток» — 125 и «Днепр» — 110.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 16 реактивных снарядов HIMARS производства США, четыре зенитные управляемые ракеты ЗРК Patriot производства США, а также 153 беспилотных летательных аппарата, из них 97 вне зоны специальной военной операции», — сообщил Конашенков.

Генерал добавил, что оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск поражены цех производства БПЛА и скопления живой силы и военной техники противника в 152 районах.

Как передавало ИА Регнум, 9 августа Конашенков сообщил, что Вооружённые силы России за неделю нанесли 19 групповых ударов высокоточным оружием по объектам на Украине. Поражены предприятия ОПК и связанные с ними объекты энергетической отрасли, аэродромная инфраструктура, средства ПВО, цеха сборки и места хранения БПЛА, базы горючего, склады вооружений и боеприпасов, районы сосредоточения резервов ВСУ, пункты временной дислокации националистических формирований и иностранных наёмников.

Общие потери ВСУ за неделю составили около 13 925 военных, в том числе на курском направлении — 945, на волчанском и липцовском — 1650. В боях с российской группировкой войск «Запад» ВСУ потеряли — до 3260 человек, «Юг» — 4240, «Центр» — 2520, «Восток» — 760 и «Днепр» — 550.