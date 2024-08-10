Москва, 10 августа, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Украинская армия слишком вольно трактует ограничения Запада по использованию иностранного оружия, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

«Действия Украины в Курской области свидетельствуют об определенной вольности в толковании этих указаний», — отметил журналист Фолькер Пабст.

Авторы статьи напомнили о дискуссиях, возникших в связи с применением ВСУ поставляемого Западом оружия. Так, до мая текущего года западные страны запрещали Киеву использовать иностранные виды вооружения для нанесения ударов по территории России, однако позднее разрешили их применять при «наличии угрозы».

Как сообщало ИА Регнум, украинские военные 6 августа атаковали позиции ВС России в приграничных районах Курской области. В регионе ввели режим ЧС федерального характера. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что при атаке ВСУ на Курскую область Киев задействовал до 1 тыс. военнослужащих. Украинская армия намеревалась захватить Курскую область. Герасимов подчеркнул, что российские военные разобьют силы противника и выйдут на госграницу.

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что на курском направлении фиксируется много французских и польских наёмников.

Минобороны России 10 августа сообщило, что всего за время боёв на курском направлении ВСУ потеряли до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники. Российские экипажи Су-30см и Су-35с ударили по скоплению военной техники и живой силы противника в приграничном районе Курской области.