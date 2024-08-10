Иркутск, 10 августа, 2024, 09:23 — ИА Регнум. Иркутский авиационный завод (входит в состав Объединённой авиастроительной корпорации — ОАК) изготовил и передал Министерству обороны РФ новые многофункциональные истребители Су-30СМ2. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба ОАК.

Валентин Капустин/РИА Новости

«Авиационная техника прошла необходимые наземные и лётные испытания и отправилась к месту несения службы», — говорится в сообщении в Telegram-канале корпорации.

Как отметил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, предприятие своевременно выполняет план по выпуску новых самолетов в рамках гособоронзаказа.

«Очередные Су-30СМ2 поступят в ВКС России. На предприятии уже приступили к производству самолётов по программе следующего года», — сказал он.

Истребители Су-30СМ2 являются модернизированной версией стоящих на вооружении ВКС и авиации ВМФ Су-30СМ. Они оснащены усовершенствованным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования. Также после модернизации возросли боевые возможности самолётов: увеличилась дальность обнаружения и опознавания воздушных целей, также истребители оснастили новыми высокоточными средствами поражения воздушных, наземных и морских целей на дальности в несколько сот километров.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 10 августа стало известно, что Иркутский авиационный завод передал Минобороны новую партию учебно-боевых самолётов Як-130. После прохождения наземных и лётных испытаний самолёты направились к месту постоянной дислокации.

ОАК 12 апреля изготовила и передала Минобороны первую в 2024 году партию новых многофункциональных истребителей Су-35С. Отмечалось, что истребители поколения 4++ прошли цикл наземных и лётных испытаний.