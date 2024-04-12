Москва, 12 апреля, 2024, 08:43 — ИА Регнум. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) изготовила и передала Министерству обороны России первую в 2024 году партию новых многофункциональных истребителей Су-35С, сообщили 12 апреля в корпорации.

Пресс-служба ПАО «ОАК»/ТАСС

«Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации изготовил и передал Минобороны России первую в этом году партию новых многофункциональных истребителей Су-35С», — говорится в сообщении.

Там добавили, что истребители поколения 4++ прошли цикл наземных и лётных испытаний в различных рабочих режимах, а также совершили перелёт с аэродрома КнААЗ к месту несения службы.

Как передавало ИА Регнум, российский многофункциональный и сверхманевренный истребитель поколения 4++ Су-35С имеет рекордную дальность более 3,5 тыс. км благодаря особому размещению топливных баков в фюзеляже и консолях крыла.

Максимальная скорость Су-35С у земли — 1400 км/ч, на высоте − 2.25М, потолок − 18 тыс. метров. Он может совершать короткий взлёт и с поврежденных полос.