Вашингтон, 9 августа, 2024, 20:16 — ИА Регнум. Скейтбордист американской сборной Найя Хьюстон раскрыл в соцсетях плохое качество завоеванной им бронзовой олимпийской медали, написал таблоид New York Post.

Frank Franklin II/AP/TASS

Спортсмен вернулся в США, когда заметил, что качество медали стало ухудшаться всего через несколько дней после награждения. Хьюстон завоевал бронзу в финале соревнований среди мужчин 29 июля.

«Эти олимпийские медали выглядят великолепно, когда они совершенно новые», — написал 29-летний американский спортсмен.

Он показал своим подписчикам медаль с двух сторон. С лицевой стороны она выглядела лучше, а вот на обороте местами сильно потемнела.

«Похоже, ты выиграл эту штуку в 1982 году, приятель», — прокомментировал выложенные фотографии один из подписчиков спортсмена.

Сам Хьюстон также подметил, что медаль словно с войны вернули.

Медали для Олимпиады в Париже придумал парижский ювелирный дом Chaumet. Награды изготовил Парижский монетный двор. Всего для Олимпийских игр изготовили 2600 медалей, а для Паралимпийских игр — 2400 наград.

Как сообщало ИА Регнум, Олимпийские игры в Париже сопровождались целым рядом казусов, начиная с официальной церемонии открытия, где подняли перевёрнутый олимпийский флаг, до ошибочного представления Южной Кореи как КНДР.

Кроме того, в июле спортсмены пожаловались на нехватку еды в главном ресторане Олимпийской деревни. Атлетов не устроило количество блюд, которое предлагали на ужин 24 июля и на завтрак 25 июля.

В августе французская полиция задержала в Париже мужчину, продававшего поддельные медали летних Олимпийских игр. Выяснилось, что у 39-летнего бразильца при обыске в снятой квартире нашли 198 целых медалей со шнурками и 666 неполных медалей без шнурков, а также 655 украшений и 727 шнурков с эмблемой «Париж 2024».