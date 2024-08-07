Париж, 7 августа, 2024, 18:16 — ИА Регнум. Полиция задержала в Париже мужчину, продававшего поддельные медали летних Олимпийских игр, которые проходят сейчас в столице Франции. Об этом 7 августа сообщила газета Le Parisien со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

MOHAMMED BADRA/EPA/TASS

По его словам, 39-летнего бразильца, который прибыл в Париж за несколько дней до открытия Игр, задержали на улице Берси в 12-м округе с 11 поддельными олимпийскими наградами. При обыске в снятой мужчиной квартире следователи обнаружили 198 целых медалей со шнурками и 666 неполных медалей без шнурков, а также 655 украшений и 727 шнурков с эмблемой «Париж 2024». Кроме того, там же были найдены 1340 евро и фальшивая банкнота в 500 евро.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на время расследования. Правоохранители намерены выяснить, откуда у него эти медали.

Как сообщало ИА Регнум, перед церемонией открытия Игр в Париже произошло несколько ограблений спортсменов из числа участников состязаний. В ходе тренировки сборной Аргентины неизвестные похитили личные вещи футболиста Тьяго Альмады, включая часы и другие драгоценности. А за два дня до открытия Олимпиады у сборной Австралии по велоспорту вскрыли фургон и украли из него экипировку.

Бывшего главного тренера московского ЦСКА и экс-футболиста сборной Бразилии Зико (Артура Антуниса Коимбру), прибывшего на Игры, 26 июля ограбили в Париже. Преступники отвлекли его при выходе из такси и похитили портфель Зико с драгоценностями, часами Rolex, 2 тыс. долларов и 2 тыс. евро наличных. Общую сумму ущерба оценили в 500 тыс. евро.