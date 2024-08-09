Шебекино, Белгородская область, 9 августа, 2024, 20:05 — ИА Регнум. Один человек пострадал в результате обстрела Шебекино со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил 9 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Telegram/Настоящий Гладков

«Мужчину с осколочным ранением грудной клетки бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ», — написал он в своём Telegram-канале.

Глава региона отметил, что после оказания первой медпомощи пострадавшего переведут в областную клиническую больницу.

Предварительно, в результате атаки были повреждены четыре частных дома. У них выбиты окна, посечены фасады. Пострадали также надворные постройки и заборы. На территории одного из участков повреждены три мотоцикла. Информация о последствиях обстрела уточняется, отметил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее в результате обстрела города Шебекино один мирный житель погиб и один пострадал. Последнего с ранением голени доставили в больницу № 2 Белгорода для оказания необходимой медицинской помощи. Также в городе загорелись торговые палатки на территории рынка.

В тот же день Следственный комитет начал расследование преступления вооружённых формирований Украины (ВФУ).

7 августа украинский беспилотник влетел в окно многоквартирного дома в Шебекино. Удар второго беспилотника вызвал возгорание в этой же квартире. Пожар потушили сотрудники МЧС. В нескольких квартирах дома пострадали балконы.