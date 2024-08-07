Шебекино, Белгородская область, 7 августа, 2024, 09:05 — ИА Регнум. Украинский БПЛА влетел в окно многоквартирного дома в Шебекино, сообщил 7 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Телеграм-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

«Двумя дронами атакован многоквартирный дом. Один беспилотник влетел в окно квартиры, повредив остекление», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Удар второго беспилотника вызвал возгорание в этой же квартире. Пожар потушили сотрудники МЧС. В нескольких квартирах дома пострадали балконы.

Гладков опубликовал фото пострадавшего от атаки дронов дома. На снимке запечатлён момент, когда клубы чёрного дыма поднимаются из квартир на пятом этаже.

Как сообщало ИА Регнум, за ночь силы противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью три украинских БПЛА. Как сообщили в Минобороны, ещё четыре были уничтожены над Курской областью, два — над Воронежской и столько же — над Ростовской областью.