Вена, 30 июля, 2024, 15:27 — ИА Регнум. Российские авиабомбы ФАБ-3000 полностью уничтожают пункты размещения украинских военных, благодаря чему всё больше новых позиций отходят российской армии. Об этом заявил полковник вооружённых сил Австрии Маркус Райснер в интервью немецкому телеканалу ZDF.

Минобороны России

«Когда бомба весом в 3000 килограмм бьёт по украинской роте или целой базе, от неё фактически ничего не остается. Затем русские даже небольшой группой могут взять эту позицию под контроль», — сказал он.

По его словам, ВС России применяют различные виды авиабомб — от ФАБ-250 до ФАБ-3000.

Как передавало ИА Регнум, российская авиация может запускать ФАБ с достаточно большого расстояния, чтобы ВСУ не могли сбивать самолёты. Управляемые боеприпасы летят быстро, практически незаметны на радарах и обладают небаллистической траекторией.

Военные аналитики указывают, что российские ФАБы становятся всё больше. Так, 14 июля Министерство обороны России опубликовало видеозапись с кадрами поражения пункта временной дислокации украинских войск авиабомбой ФАБ-3000. Снаряд запускался с истребителя Су-34.

По данным госкорпорации «Ростех», ФАБ-3000 способна накрыть взрывом площадь в 11 футбольных полей, ударная волна от одного прилёта боеприпаса уничтожит взводный опорный пункт украинской армии.