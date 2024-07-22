Харьков, Украина, 22 июля, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России ударом управляемой бомбы ФАБ-3000 уничтожили пункт временной дислокации 3-го батальона 13-й бригады Нацгвардии Украины в Липцах Харьковской области, сообщил 21 июля Telegram-канал «Изнанка».

ИА Регнум

Цель обнаружили разведывательные дроны. Украинское подразделение намеревалось укрыться в одном из домов населённого пункта. Удар по нему нанесли фугасной бомбой ФАБ-3000.

По данным источника канала, в зону поражения попали 50 бойцов Вооруженных сил Украины, бронеавтомобиль и три пикапа.

Как передавало ИА Регнум, госкорпорация «Ростех» 17 июля заявила, что одна ФАБ-3000 способна накрыть взрывом площадь в 11 футбольных полей, ударная волна от одного прилёта боеприпаса уничтожит взводный опорный пункт украинской армии. Специалисты пояснили, что такие бомбы в начинке имеют заряд взрывчатки около 1,5 тонны.

14 июля в Минобороны рассказали, что экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 нанёс удар авиабомбой ФАБ-3000 по пункту временной дислокации ВСУ в зоне спецоперации. В ведомстве отметили, что российские лётчики после выполнения задания благополучно вернулись на аэродром вылета.

В начале июля российские военные нанесли мощный удар по базе ВСУ под Красным Лиманом в районе железнодорожной станции. Предположительно, для удара лётчики применили ФАБ-3000.