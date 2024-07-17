Москва, 17 июля, 2024, 04:23 — ИА Регнум. Мощная фугасная авиабомба весом в 3 тонны (ФАБ-3000) способна накрыть взрывом площадь в 11 футбольных полей, ударная волна от одного прилёта боеприпаса уничтожит взводный опорный пункт украинской армии. Подробности рассказали в госкорпорации «Ростех».

ИА Регнум ФАБ-3000, Нью-Йорк, Украина

Специалисты пояснили, что такие бомбы в начинке имеют заряд взрывчатки около 1,5 тонны.

«На практике это означает, что при взрыве создаётся ударная волна, позволяющая уничтожить цель типа взводного опорного пункта ВСУ с земляными укреплениями открытого типа. При отсутствии существенных препятствий ФАБ-3000 способна накрыть 11 футбольных полей», — добавили в госкорпорации.

Удар авиабомбы можно сравнить с землетрясением, считают военные.

Как сообщало ИА Регнум, российская авиация может запускать ФАБ с достаточно большого расстояния, чтобы ВСУ не могли сбивать самолёты. Управляемые боеприпасы летят быстро, практически незаметны на радарах и обладают небаллистической траекторией.

Военные аналитики указывают, что российские ФАБы становятся всё больше. Так, 14 июля Министерство обороны России опубликовало видеозапись с кадрами поражения пункта временной дислокации украинских войск авиабомбой ФАБ-3000. Снаряд запускался с истребителя Су-34.

Полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков ранее сравнил мощность фугасных авиабомб с тактическим ядерным оружием. По его мнению, оснащение трёхтонных ФАБ-3000 универсальным модулем планирования и коррекции может полностью подавить морально-психологическое состояние ВСУ.