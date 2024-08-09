Москва, 9 августа, 2024, 15:13 — ИА Регнум. Нападение ВСУ на Курскую область должно быть на международном уровне признано террористическим актом, заявил 9 августа глава СПЧ России Валерий Фадеев.

Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

«Сейчас я готовлю обращение в соответствующие международные организации, в том числе правозащитные, с требованием признать террористический характер действий киевского режима в Курской области», — опубликовал Фадеев заявление в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что мирные жители, погибшие в Курской области в результате атак ВСУ, не были случайными жертвами. Это было преднамеренное массовое убийство, которое совершил киевский режим. Глава СПЧ РФ напомнил о гибели беременной женщины и о детях, раненных в спину.

ВСУ ведут охоту за гражданскими автомобилями, в результате нанесённых ими ударов частично разрушен Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, в котором погиб человек. Очевидно, что обстрел монастыря был проведен намеренно, заявил Фадеев.

Глава СПЧ напомнил также, что в соответствии с положениями Женевской конвенции мирное население и гражданские объекты не могут быть целями ударов. Международным правом установлена как личная ответственность за военные преступления, так и ответственность для отдающих преступные приказы командиров.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа вооружённые формирования Украины вторглись в Курскую область, нанося удары по гражданским объектам и мирным жителям. Российские военные отбили атаки, не дав ВСУ прорваться вглубь региона. Минобороны 9 августа сообщило, что бойцы ВС РФ продолжают отражать атаки ВСУ. Украинская армия потеряла на курском направлении с 6 августа 945 военных и 102 единицы бронетехники, включая 12 танков.

По данным Минздрава России, в результате атак ВСУ в Курской области с 6 по 8 августа получили ранения 66 человек. Погибли четверо мирных жителей. Одним из ударов по легковой машине в городе Судже была убита беременная женщина, а её двухлетний сын получил ранение в спину и плечо. Глава Минздрава Михаил Мурашко 9 августа сообщил, что в больницах сейчас находятся 55 пострадавших, 12 из них — в тяжёлом состоянии.