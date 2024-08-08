Суджа, Курская область, 8 августа, 2024, 17:15 — ИА Регнум. Житель Суджи Артём Кузнецов, чья беременная жена Нина погибла 6 августа при обстреле со стороны ВСУ, 8 августа рассказал о состоянии двухлетнего сына.

Известия

Мальчик находится в больнице вместе с бабушкой. Ребёнка при обстреле задело осколками.

«Всё с ним в порядке, всё хорошо — ножки, ручки двигаются. Настроение в порядке, ничего не угрожает жизни», — рассказал отец мальчика «Известиям».

Врач утверждает, что у ребёнка осколочные ранения. Но раны на теле глубокие — на спине, на плече и на ягодице. Ранения похожи на пулевые, считает мужчина.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3907505" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> «Известия» поговорили с Артемом Кузнецовым, чья жена погибла в Судже

Он рассказал, что произошло в момент обстрела. Артём, Нина и её мать сели в автомобиль и собирались ехать. Мальчик находился в детском кресле и начал дремать. Бабушка взяла его к себе на руки. В этот момент начался обстрел. Ребёнка спасло то, что он лежал. Бабушку почти не задело.

Мужчина почти не спит и очень горюет из-за гибели жены.

Как сообщало ИА Регнум, врио губернатора Курской области Алексей Смирнов 6 августа написал в Telegram, что в Судже в результате обстрела со стороны ВСУ погибла женщина. Кроме того, в городе ещё восемь мирных жителей получили ранения, в том числе четверо детей.

Врио замгубернатора Курской области Андрей Белостоцкий сообщил 8 августа, что в результате атак украинской армии погибли четверо мирных жителей. Минздрав России сообщил, что травмы и ранения в Курской области получил 31 мирный житель, шестеро пострадавших — дети.