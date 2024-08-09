Москва, 9 августа, 2024, 10:42 — ИА Регнум. До окончания действия режима чрезвычайной ситуации (ЧС) связь и мобильный интернет на территории ряда районов Курской области будут доступны бесплатно. Об этом 9 августа сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры).

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«С сегодняшнего дня и до окончания режима ЧС в восьми районах Курской области услуги связи для всех жителей будут бесплатными даже при минусовом балансе», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмчается, что бесплатно можно будет звонить на все номера по России, пользоваться мобильным интернетом и отправлять SMS, при этом входящие звонки также будут бесплатными.

В ведомстве уточнили, что бесплатные связь и мобильный интернет будут в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском районах региона.

«Понимаем, что сейчас крайне важно оставаться на связи в том числе со своими родными. Поэтому операторы будут поддерживать положительный баланс счёта сколько потребуется. Берегите себя и своих близких!» — добавляется в сообщении.

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