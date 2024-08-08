Москва, 8 августа, 2024, 23:59 — ИА Регнум. Российское правительство выделит 220 млн руб. на срочные единовременные выплаты жителям Курской области, которым пришлось вынужденно покинуть постоянное место проживания. Об этом сообщили 8 августа в пресс-службе правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Такое решение принято в связи с поручением президента России Владимира Путина. Каждый житель области, который оказался в такой ситуации, получит от властей десять тысяч рублей.

Региональные власти должны как можно скорее передать в Минфин согласованный с МЧС список жителей, нуждающихся в материальной помощи. Область также в кратчайшие сроки определит порядок осуществления указанных выплат. На МЧС возложили контроль за целевым использованием средств.

В правительстве отметили, что власти профинансируют из федерального бюджета не только предоставление этой помощи. Правительство ранее решило выделить 1,8 млрд рублей на выдачу сертификатов на переселение жителей Курской области.

Как сообщало ИА Регнум, 8 августа Владимир Путин провёл встречу по видеосвязи с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым. Российский лидер проинформировал, что жителям региона, которые из-за атак ВСУ вынуждено покинут своё жильё, предоставят разовую выплату в размере десяти тысяч рублей. Путин также рассказал, что недавно говорил о ситуации в области с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.