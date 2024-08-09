Курск, 9 августа, 2024, 10:12 — ИА Регнум. Министерство обороны России 9 августа опубликовало кадры уничтожения польской самоходной артиллерийской установки (САУ) Krab Вооружённых сил Украины (ВСУ), находящихся в приграничном районе Курской области.

Министерство обороны России. Кадр из видео

Российские военные обнаружили расположение САУ в ходе разведки.

«Экипаж пытался замаскировать орудие среди густых деревьев в лесополосе», — отметили в ведомстве.

Проанализировав полученные сведения, ВС России приняли решение точечно ударить по артиллерийской установке. В результате прямого попадания, нанесённого барражирующим боеприпасом «Ланцет», Krab была поражена. На кадрах с места дислокации зафиксировали возгорание артиллерийской установки.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа подразделения ВСУ предприняли две попытки пробиться на территорию России в районе Курской области. На следующий день Министерство обороны заявило, что российские силы не дали противнику продвинуться вглубь территории страны. 8 августа ведомство сообщило, что ВСУ с начала атак в регионе потеряли 660 боевиков и 82 единицы техники. Бои в приграничье продолжаются.

8 августа российские военные с помощью беспилотника уничтожили группу боевиков ВСУ, укрывающихся в лесополосе в приграничном районе региона. В ночь на 9 августа были сбиты четыре ракеты и четыре беспилотных летательных аппарата украинской армии.