Москва, 8 августа, 2024, 21:41 — ИА Регнум. Министерство обороны России 8 августа опубликовало кадры уничтожения боевиков ВСУ, находящихся в приграничном районе Курской области.

ИА Регнум

«Оператор боевого беспилотного летательного аппарата путём сбросов боеприпасов уничтожил группу боевиков ВСУ, укрывающихся в лесополосе», — говорится в подписи к видео в Telegram-канале ведомства.

Ранее 8 августа Минобороны РФ также распространило кадры уничтожения живой силы и бронетехники украинских подразделений в приграничном районе Курской области экипажем истребителя-бомбардировщика Су-34. С самолёта сбросили авиабомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа подразделения ВСУ начали пытаться пробиться на территорию России в районе Курской области. На следующий день Министерство обороны заявило, что российские силы не дали противнику продвинуться вглубь территории РФ. 8 августа министерство сообщило, что ВСУ с начала атак в регионе потеряли 660 боевиков и 82 единицы техники. Бои в приграничье продолжаются.

Врио заместителя губернатора Курской области Андрей Белостоцкий 8 августа заявил, что украинские боевики в приграничных районах не продвигаются вперёд, а отступают. Российские войска с утра активно наносят удары по военной технике противника, отметил он.