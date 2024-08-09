Курск, 9 августа, 2024, 07:14 — ИА Регнум. Вооруженные силы России сбили над территорией Курской области четыре ракеты и четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинской армии, сообщил 9 августа врио главы региона Алексей Смирнов.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Ночью четыре украинские ракеты и четыре БПЛА самолётного типа были уничтожены в небе Курской области», — написал он в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 8 августа Смирнов проинформировал об обезвреживании в небе над Курской областью двух дронов ВСУ. В ночь на 9 августа в Брянской области уничтожили ещё четыре украинских БПЛА.

Массированным атакам дронам ВСУ подверглись Липецк и Белгородская область. В Липецке беспилотник упал на территорию объекта энергетической инфраструктуры, в результате чего начались отключения света.

Кроме того, глава Липецкой области объявил о детонации взрывоопасных объектов. В Белгородской области силы ПВО обезвредили 29 дронов.