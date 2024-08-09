Белгород, 9 августа, 2024, 04:36 — ИА Регнум. Российские военные отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинской армии в Белгородской области, сообщил 9 августа глава региона Вячеслав Гладков.

«Белгородская область подверглась массированной атаке ВСУ с помощью беспилотников», — написал он в своём Telegram-канале.

По данным губератора, система противовоздушной обороны России смогла сбить над регионом 29 дронов. Согласно представительной информации, никто не пострадал.

В Старом Осколе в двух частных домах выбило окна, а также посекло кровли, фасады и заборы. Кроме того, повреждения получил легковой автомобиль.

В Новом Осколе из-за атаки беспилотника произошёл пожар в ангаре на территории промышленного предприятия. Возгорание удалось ликвидировать.

На местах падения БПЛА работают сотрудники оперативных служб.