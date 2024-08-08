Москва, 8 августа, 2024, 18:12 — ИА Регнум. Западные покровители киевского режима фактически оправдывают террористические действия Украины в Курской области, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

AP/TASS

«Западные покровители <…> террористические действия не только не критикуют, но и фактически оправдывают. Настоящая террористическая смычка», — заявил Полянский на заседании Совета Безопасности ООН.

Россия призвала экспертов ООН изучить и дать оценку роли западных и украинских спецслужб в содействии террористам. Так, например, Европол подтверждал информацию о попадании поставляемого Западом на Украину оружия в руки преступных и террористических группировок в различных регионах мира.

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 августа украинская армия два раза предприняла попытку прорваться на территорию региона. По информации Минобороны, в первой провокации участвовали 300 боевиков при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин. В ходе второго нападения российские артиллерия и авиация нанесли упреждающие удары по технике украинских войск в Сумской области.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 7 августа доложил президенту Владимиру Путину, что украинская армия задействовала для нападения на Курскую область до 1 тыс. бойцов. По его словам, потери ВСУ составили 315 военных и 54 единицы бронетехники.

Официальный представитель МИД Мария Захарова 7 августа призвала международное сообщество решительно осудить преступные атаки киевского режима на российскую территорию. Она подчеркнула, что преступления Киева происходят на фоне молчания Запада. Подобное отношение лишь укрепляет чувство безнаказанности у ВСУ.