Москва, 8 августа, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Крайне важно обеспечить скоординированную работу всех федеральных, региональных и муниципальных органов власти в связи с ситуацией в Курской области, заявил 8 августа премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Важно <…> отслеживать, как организовано предоставление материальных выплат людям в пунктах временного размещения», — заявил он.

Премьер обратил внимание на то, что обстрелам со стороны украинских военных в Курской области подверглись гражданские объекты, машины скорой помощи. По его словам, все ведомства активно работают над эвакуацией жителей из небезопасной местности в специально созданные пункты временного размещения, находящиеся, в том числе в соседних областях.

Мишустин также попросил всех вице-премьеров и министров круглосуточно оставаться на связи и держать на личном контроле курируемые направления.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ 6 августа дважды попыталась прорваться в Курскую область. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 7 августа доложил президенту Владимиру Путину, что операция в регионе закончится разгромом противника и выходом на госграницу. Он отметил, что украинская армия задействовала для нападения до 1 тыс. бойцов. По его словам, потери ВСУ составили 315 военных и 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков.

В Минобороны России 8 августа сообщили, что за сутки украинские формирования, пытавшиеся наступать в Курской области, потеряли до 400 военных и 32 единицы бронетехники.

Российский лидер назвал атаку ВСУ масштабной провокацией. Глава государства объявил о разовой выплате в размере 10 тыс. рублей жителям, покинувшим Курскую область.