Москва, 8 августа, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Дополнительные бригады направились из Москвы в Курскую область для оказания помощи пострадавшим, сообщил мэр Сергей Собянин.

Алексей Майшев/РИА Новости

«В Курск направлены дополнительные медицинские бригады для оказания помощи и для транспортировки, при необходимости, в московские больницы», — написал он в своём Telegram-канале.

8 августа в московские клиники поступили пятеро пострадавших от обстрелов в Курской области. По информации градоначальника, двоих детей доставили вертолётом в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, двое взрослых — в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Ещё один взрослый продолжит лечение в ГКБ им. Ф. И. Иноземцева.

Все благополучно перенесли транспортировку, находятся в тяжёлом, но стабильном состоянии, отметил Собянин.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа украинские военные совершили две попытки прорыва границы с Россией в Курской области. Утром российские позиции были атакованы 300 боевиками ВСУ, которые действовали при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин. Российские бойцы сорвали попытку прорыва в Курскую область. Вторую попытку прорыва ВСУ предприняли вечером того же дня.

В результате ударов украинских сил по мирным кварталам в населённых пунктах Курской области, по данным Минздрава, травмы и ранения получил 31 человек, в том числе шестеро детей.

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства 7 августа призвал регионы поддержать Курскую область на фоне атак ВСУ.

Подмосковье направило для помощи мирным жителям пострадавшего региона семь бригад скорой помощи и более 20 врачей. Тульская область передала гуманитарный груз с водой, продуктами питания и средствами первой необходимости. Орловская область приняла 77 человек, покинувших приграничные районы атакованного ВСУ региона. Губернатор Андрей Клычков распорядился подготовить места для возможных новых эвакуированных.