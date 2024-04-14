Москва, 14 апреля, 2024, 18:41 — ИА Регнум. Запад поощряет кибератаки хакерских группировок в отношении России. Об этом заявил замсекретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев.

Global Look Press

«Такие особенности компьютерных технологий, как анонимность и трансграничность, используются криминальным сообществом в нашей стране и за рубежом», — приводит слова Нургалиева «Российская газета».

Он добавил, что США и Великобритания, а также подконтрольные им страны поощряют международную деятельность киберпреступников в том случае, если это может нанести ущерб безопасности и экономике России.

По словам Нургалиева, западные спецслужбы активно используют информационные технологии для кибератак на объекты критической российской инфраструктуры, а также с целью разведывательной деятельности.

Как передавало ИА Регнум, 19 марта президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ поручил ведомству усилить защиту информационной инфраструктуры в России и расширить меры превентивного реагирования с учётом роста количества кибератак.

Путин призвал ФСБ для решения задач по киберзащите активно сотрудничать с учёными, бизнесом, занимающимся цифровыми разработками, а также использовать российские достижения в квантовых технологиях и развитии искусственного интеллекта.

Центризбирком 17 марта сообщил, что на сайт комиссии с 1 января совершили почти 8 млн кибератак, в том числе высокой степени критичности. С 15 марта, когда началось голосование на президентских выборах, на цифровую площадку органа совершили 19 тыс. опасных воздействий, в том числе девять целенаправленных DDoS-атак, длившихся в общей сложности 38 минут.

Роскомнадзор 18 марта сообщил, что во время президентских выборов в России на информационно-телекоммуникационную инфраструктуру страны совершили 497 DDoS-атак, в ответ на которые потребовалось применять контрмеры. В ведомстве отметили, что атаки были одновременно на все ресурсы, задействованные в выборах. Самая долгая кибератака продлилась 40 часов 12 минут.