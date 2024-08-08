Курск, 8 августа, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Интернет-ресурсы Курской области 8 августа подверглись массированной DDoS-атаке, сообщили в администрации региона.

Иван Шилов ИА Регнум

«В результате многие сервисы вышли из строя и временно недоступны», — сообщила администрация Курской области в Telegram-канале.

Отмечается, что специалисты регионального министерства цифрового развития и связи оперативно восстанавливают работоспособность ресурсов администрации Курской области.

Как сообщало ИА Регнум, в Курской области 7 августа начал действовать режим чрезвычайной ситуации для ликвидации последствий захода ВСУ на территорию региона. Врио главы региона Алексей Смирнов заявил, что будет лично координировать работу сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Росгвардия усилила меры безопасности на Курской АЭС.

Многие регионы предложили Курской области помощь в ликвидации последствий атаки на регион.

Президент России Владимир Путин 7 августа провёл совещание с правительством по ситуации в регионе, а также с главами силовых ведомств. Нападение киевского режима на регион глава государства назвал очередной масштабной провокацией.