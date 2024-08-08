Москва, 8 августа, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве пятерых человек, включая участкового полиции, за фиктивную регистрацию в столице нелегальных мигрантов за взятки. Об этом 8 августа сообщила пресс-служба столичного главного следственного управления СК РФ.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

«Следователями столичного СК при поддержке оперативных сотрудников УФСБ России по городу Москве и Московской области, ОСБ УВД по САО ГУ МВД России по городу Москве задержаны пять фигурантов, в том числе участковый уполномоченный одного из отделов полиции города Москвы», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»).

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3907471" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Москве пресечена деятельность участников преступной группы, подозреваемых в организации незаконной миграции

Уточняется, что в ходе проведённых в жилище подозреваемых обысков была обнаружена и изъята документация, свидетельствующая об их причастности к преступлениям. В скором времени задержанным предъявят обвинения.

По информации следователей, с июня 2021 года по июнь 2024 года, действовавшие подозреваемые организовали для личного обогащения незаконную миграцию на территории Москвы. Они фиктивно регистрировали в столице иностранных граждан за денежное вознаграждение.

Следователи ведут все необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия для установления всех фигурантов уголовного дела.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июля следователи задержали в Москве организатора и участника преступной группы, которых заподозрили в организации нелегальной миграции. По данным следствия, задержанные в сентябре 2023 года создали условия для организации незаконной миграции в Москве, заселяя незаконно находящихся в России иностранных граждан в более чем 150 квартир, собственники которых умерли.

Вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая 12 июля заявила, что все связанные с организацией нелегальной миграции преступления отнесут к тяжким и особо тяжким. Она уточнила, что в этом случае статус нелегального мигранта будет отягчающим обстоятельством.

Следственный комитет России 16 июля сообщил о росте на 55% в первом полугодии 2024 года количества преступлений экстремистской направленности, совершённых мигрантами. Председатель СК Александр Бастрыкин отметил, что эта тенденция требует пристального внимания со стороны правоохранителей.