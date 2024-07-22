Москва, 22 июля, 2024, 19:46 — ИА Регнум. Следователи задержали в Москве организатора и участника преступной группы, подозреваемых в организации нелегальной миграции. Об этом 22 июля сообщила пресс-служба столичного Главного следственного управления СК России.

ГСУ СК России по г. Москве. Кадр из вдео

Отмечается, что следователи расследуют уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»).

По информации следствия, фигуранту этих уголовных дел в сентябре 2023 года создали условия для организации незаконной миграции в Москве, для чего заселяли незаконно находящихся в РФ иностранцев в более чем 150 квартир, собственники которых скончались.

«Следователями столичного СК при поддержке оперативных сотрудников территориальных подразделений ГУ МВД России по г. Москве задержаны организатор и участник преступной группы», — говорится в сообщении.

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В жилище подозреваемых провели обыски, в ходе чего удалось найти и изъять документацию, свидетельствующую о причастности задержанных к преступлениям. Следователи устанавливают всех участников организованной преступной группы.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая рассказала, что все связанные с организацией нелегальной миграции преступления будут отнесены к тяжким и особо тяжким. По её словам, статус нелегального мигранта станет в случае совершения преступления отягчающим обстоятельством.

Пресс-служба СК РФ 16 июля сообщила о росте на 55% в первые шесть месяцев 2024 года количества преступлений экстремистской направленности, совершённых мигрантами. Председатель СК Александр Бастрыкин подчеркнул, что это требует пристального внимания со стороны правоохранителей.