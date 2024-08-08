Брюссель, 8 августа, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Победа бывшего президента США Дональда Трампа на предстоящих осенью выборах главы государства может стать для европейской экономики большой проблемой. Такое мнение в интервью агентству Bloomberg высказал глава Еврогруппы и министр по государственным расходам Ирландии Паскаль Донохью.

Flickr.com/Trump White House Archived

Он подчеркнул, что Евросоюз должен подготовиться к тому, что в перспективе нужно будет усилить свою экономику и сделать её менее зависимой от США, чтобы она сумела преодолеть любые неожиданности.

Донохью напомнил, что Трамп собирается изменить систему тарифов и торговли, а значит, европейцам следует углублять производительность собственной экономики. При этом он уверен, что у ЕС останется возможность развивать отношения с Соединёнными Штатами Америки.

«Мы должны продолжить углублять нашу собственную экономическую автономность <…> чтобы справиться с теми изменениями, которые могут исходить от Америки», ― указал глава Еврогруппы.

Как сообщало ИА Регнум, помощник президента России Максим Орешкин в декабре прошлого года заявил, что США уничтожают химическую промышленность, автомобилестроение и другие отрасли производства Европы, извлекая из этого выгоду для своего роста. По его словам, после того как американская сторона закончит с европейской экономикой, она переключится на азиатские страны.

В феврале один из неофициальных советников Трампа по экономическим вопросам заявил, что бывший президент при переговорах тактически использует торговлю и тарифы, чтобы заставить государства Евросоюза действовать в интересах США. По его словам, многое будет зависеть от того, что Европейский союз предпримет для снижения тарифов на американские товары.

Тогда же страны — участницы Европейского союза начали обсуждение действий, которые смогут предпринять в случае победы Трампа на выборах и возможного введения новых карательных мер в сфере торговли против объединения.