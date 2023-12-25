Орешкин назвал шаги США по уничтожению экономики Европы
Орешкин: США уничтожат промышленность Европы, а затем перейдут на Азию
Москва, 26 декабря, 2023, 01:49 — ИА Регнум. США в настоящее время уничтожают химическую промышленность, автомобилестроение и другие отрасли производства Европы, извлекая из этого выгоду для своего роста. Об этом заявил помощник президента России Максим Орешкин.
По его словам, после того как американская сторона закончит с европейской экономикой, она переключится на азиатские страны.
«Действительно, сейчас важнейший вопрос для лидирующих игроков — какой будет расстановка сил на растущих рынках. США, как только закончат каннибализацию своих европейских партнеров, убив европейскую химию, автомобилестроение и другие отрасли, то есть когда этот источник роста для них закончится, сконцентрируются на азиатских рынках», — сказал Орешкин в интервью журналу «Эксперт».
Так помощник президента ответил на вопрос, присоединятся ли развивающиеся страны Азии и Африки к гонке суверенитетов как рынки сбыта для основных игроков или они выступят в качестве самостоятельных участников.
Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря 2022 года заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица рассказал, что энергетический кризис, с которым столкнулся ЕС, носит искусственный характер. По словам эксперта, эту ситуацию организовали для уничтожения европейской промышленности, чтобы поддержать экономику США через переток капитала и перенесение производств. Он подчеркнул, что кризис будет продолжаться до тех пор, пока указанный процесс не завершится.
В начале декабря 2023 года Евростат опубликовал данные, согласно которым с начала российской специальной военной операции США поставили странам ЕС природный газ почти на €66,7 млрд. В случае если бы антироссийские санкции не вводились, американская сторона получила бы на €52,2 млрд меньше.