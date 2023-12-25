Москва, 26 декабря, 2023, 01:49 — ИА Регнум. США в настоящее время уничтожают химическую промышленность, автомобилестроение и другие отрасли производства Европы, извлекая из этого выгоду для своего роста. Об этом заявил помощник президента России Максим Орешкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Америка. США

По его словам, после того как американская сторона закончит с европейской экономикой, она переключится на азиатские страны.

«Действительно, сейчас важнейший вопрос для лидирующих игроков — какой будет расстановка сил на растущих рынках. США, как только закончат каннибализацию своих европейских партнеров, убив европейскую химию, автомобилестроение и другие отрасли, то есть когда этот источник роста для них закончится, сконцентрируются на азиатских рынках», — сказал Орешкин в интервью журналу «Эксперт».

Так помощник президента ответил на вопрос, присоединятся ли развивающиеся страны Азии и Африки к гонке суверенитетов как рынки сбыта для основных игроков или они выступят в качестве самостоятельных участников.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря 2022 года заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица рассказал, что энергетический кризис, с которым столкнулся ЕС, носит искусственный характер. По словам эксперта, эту ситуацию организовали для уничтожения европейской промышленности, чтобы поддержать экономику США через переток капитала и перенесение производств. Он подчеркнул, что кризис будет продолжаться до тех пор, пока указанный процесс не завершится.

В начале декабря 2023 года Евростат опубликовал данные, согласно которым с начала российской специальной военной операции США поставили странам ЕС природный газ почти на €66,7 млрд. В случае если бы антироссийские санкции не вводились, американская сторона получила бы на €52,2 млрд меньше.