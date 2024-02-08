Брюссель, 8 февраля, 2024, 09:03 — ИА Регнум. Страны — участницы Европейского союза начали обсуждение действий, которые смогут предпринять в случае победы на выборах президента США бывшего американского лидера Дональда Трампа, команда которого может ввести новые карательные меры в сфере торговли против объединения. Об этом 7 февраля написало агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Julia Nikhinson/Global Look Press Дональд Трамп

«ЕС работает над официальной оценкой того, как будет выглядеть президентство Дональда Трампа, планирует, как реагировать на любые карательные торговые меры, которые ударят по блоку, если он победит на выборах в США», — отмечается в публикации.

Один из чиновников ЕС заявил изданию, что Еврокомиссия начала готовить оценку последствий президентских выборов в США и при этом особое внимание уделяет варианту развития событий с победой Трампа.

Он уточнил, что в странах сообщества считают, что в случае возвращения экс-президента США к власти введение торговых тарифов против ЕС неизбежно.

Ранее стало известно, что команда Трампа создаёт потенциальный список действий в отношении ЕС, в него в том числе может войти введение общего минимального торгового тарифа в размере 10%.

Как сообщало ИА Регнум, обозреватель французского издания Figaro в конце сентября 2023 года написал, что политики Европы опасаются стремления экс-президента США завершить украинский конфликт. По данным газеты, они также боятся ослабления антироссийских санкций, сближения с Китаем и Россией.

Позднее старший научный сотрудник ИНИОН РАН, политолог-американист Борис Межуев заявил ИА Регнум, что между Трампом и политиками ЕС имеются серьёзные разногласия, так как он не хочет придерживаться стратегии Запада. По его словам, конфронтация бывшего президента США с трансатлантическими элитами сильнее, чем с американской Демпартией.