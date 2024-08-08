Москва, 8 августа, 2024, 13:11 — ИА Регнум. На летних Олимпийских играх — 2024 в Париже не было никаких дополнительных ограничений для работы волонтёров из России. Об этом рассказала россиянка Алина Кравчук, поделившись своим первым опытом волонтёрства.

Виктор Иванов/ТАСС

Она добавила, что условия для всех были одинаковые.

«На моей площадке были волонтёры из США, Бразилии, Португалии, Франции, Германии, Италии, Испании. Из России только я. Все были внимательны друг другу, по-настоящему дружелюбны и отзывчивы», ― процитировало РБК слова девушки.

Кравчук добавила, что негативного отношения к себе не заметила.

Она также рассказала, что, когда подавала документы на визу, познакомилась с россиянкой, которая стала волонтёром на Олимпийских играх, однако потом связь с девушкой Кравчук потеряла.

Как сообщало ИА Регнум, организаторы летних Олимпийских игр в Париже в начала мая отозвали уже выданные россиянам, проживающим во Франции, разрешения на работу волонтёрами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такое решение явной дискриминацией. Он добавил, что такие действия со стороны организаторов Игр не красят их и вызывают сожаление, потому что среди болельщиков, среди гостей Олимпиады будет очень много русскоговорящих людей, будет очень много русских людей ― они живут в других странах, но они приедут во Францию.

Оргкомитет Олимпийских игр в Париже 28 июля лишил четырёх российских журналистов ТАСС выданных ранее аккредитаций для работы на ОИ-2024. В агентстве пояснили, что французские власти в своём решении сослались на статью из Кодекса внутренней безопасности Франции.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен 20 июля заявил об отказе дать аккредитацию на Олимпиаду ряду российских журналистов. При этом Париж исходит «из принципа предосторожности», пояснил чиновник. В общей сложности французские спецслужбы проверили 960 тысяч досье, в итоге отказ в возможности посещать связанные с ОИ мероприятия получили 4340 человек. Речь идёт не только о журналистах, но и о волонтёрах, работниках стадионов, членах спортивных делегаций.