Москва, 2 мая, 2024, 12:59 — ИА Регнум. Отказ волонтёрам с российским гражданством на работу во время Олимпиады в Париже является явной дискриминацией. Об этом 2 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Abdullah Firas/ABACA/ТАСС

«Он (этот факт — Прим. ред) очевиден, здесь даже нечего говорить», ― подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что такие действия со стороны организаторов Игр не красят их и вызывают сожаление, потому что болельщиков, среди гостей Олимпиады будет очень много русскоговорящих людей, будет очень много русских людей ― они живут в других странах, но они приедут во Францию.

«В данном случае организаторы, чуть-чуть скупясь гостеприимством, лишают этих людей помощи тех волонтеров, которые могли наилучшим образом оказать им содействие с тем, чтобы сделать их пребывание во французской столице приятнее», ― подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Ранее стало известно, что организаторы летних Олимпийских игр во Париже отозвали уже выданные россиянам, проживающим во Франции, разрешения на работу волонтёрами.

Как сообщало ИА Регнум, летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Со всего мира на Игры приедут 10,5 тыс. спортсменов.

В июле прошлого года оргкомитет Игр представил дизайн олимпийского факела. Образ разработал французский дизайнер Матьё Леаннер. Для Олимпиады французские заводы Arcelormittal изготовят 1500 факелов, для Паралимпиады ― 500. Это почти в шесть раз меньше, чем изготовили для Олимпиады‑2020 в Токио.

Церемония открытия летних Олимпийских игр — 2024 в Париже состоится на реке Сене. Как заявили в оргкомитете, это будет самая зрелищная и доступная церемония открытия в истории Олимпийских игр. На реке планируют организовать парад из 160 лодок, которые будут перевозить делегации стран — участниц ОИ. Завершится церемония на эспланаде Трокадеро.

МОК 8 декабря 2023 года допустил российских спортсменов до Игр в Париже в нейтральном статусе. Президент Владимир Путин 21 января заявил, что отношение комитета к атлетам из России является этнической дискриминацией. Позднее он также отметил, что олимпийские соревнования без россиян становятся ущербными и неинтересными. В феврале Путин сообщил, что спорт должен быть вне всякой политики и сближать людей.

Мэр Парижа Анн Идальго во время визита в Киев 28 марта заявила, что парижане не будут рады российским и белорусским участникам Олимпиады. При этом политик рьяно поддержала украинских атлетов, сказав, что Париж их встретит как героев и пообещав, что они будут во французской столице «как дома».

После таких слов Захарова предложила объявить бойкот товарам из Франции. По её словам, российские активисты вполне могут начать маркировать французские товары наклейками «Нам не рады в Москве».