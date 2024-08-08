Красногорск, 8 августа, 2024, 10:47 — ИА Регнум. Семь бригад скорой помощи и 22 врача из Московской области прибыли в Курскую область для оказания содействия, сообщил 8 августа губернатор Андрей Воробьёв.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

«Одна бригада врачей уже получила задачу по транспортировке 70-летнего пациента с огнестрельным ранением в Москву — в центральный институт травматологии. Также эвакуируем 50 человек инвалидов», — заявил он в Telegram-канале.

Воробьёв добавил, что в ближайшее время медикам поступят новые задачи.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства 7 августа призвал регионы поддержать Курскую область на фоне атак ВСУ. Врио главы Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что регион предоставит Курской области медицинский персонал, медикаменты и строительные материалы, а также разместит её жителей.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о готовности столицы принимать жителей Курской области, пострадавших в ходе провокаций ВСУ.

ВСУ 6 августа дважды пытались прорваться на территорию Курской области. По данным Минобороны России, в первой волне участвовали 300 боевиков ВСУ, 11 танков и более 20 бронемашин. Вечером того же дня украинские отряды предприняли вторую попытку пробиться в регион. Российская артиллерия и авиация нанесли упреждающие удары по технике ВСУ, пока она находилась в Сумской области.

Начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов на совещании у президента 7 августа сообщил, что в атаке ВСУ на Курскую области Киев задействовал до 1 тыс. украинских военнослужащих.