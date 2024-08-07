Москва, 7 августа, 2024, 16:53 — ИА Регнум. В атаке Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую области Киев задействовал до 1 тыс. украинских военнослужащих. Об этом 7 августа сообщил начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов на совещании у президента России Владимира Путина.

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«В 5 часов 30 минут 6 августа подразделения Вооружённых сил Украины численностью до одной тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджинского района Курской области», — сказал он.

Герасимов уточнил, что в ходе отражения атаки российскими военными противник потерял 315 бойцов, из которых как минимум 100 убитыми и 215 ранеными.

Также российские военные уничтожили 54 единицы бронированной техники, включая семь танков, добавил глава Генштаба.

Как сообщало ИА Регнум, украинские боевики утром 6 августа попытались совершить прорыв в Курскую область, однако были отбиты пограничниками ФСБ и военными армии России. Вечером в этот же день ВСУ второй раз попыталась прорваться в Курскую область, однако после упреждающих ударов по военной технике ВСУ на территории Сумской области отступили.

Президент РФ 7 августа назвал атаку ВСУ на Курскую область масштабной провокацией киевского режима. Глава государства подчеркнул, что боевики ВСУ стреляют из разных видов оружия по гражданским зданиям, жилым домам и машинам скорой помощи.

Позднее в этот же день Минобороны сообщило, что армия России продолжает уничтожать формирования украинских войск, пытавшиеся совершить прорыв через госграницу в Курской области. В ведомстве уточнили, что бойцам ВСУ не дали продвинуться вглубь российской территории.