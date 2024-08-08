Украина, 8 августа, 2024, 06:37 — ИА Регнум. Мужчину госпитализировали с сильными побоями после того, как его увели сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования, военкомат на Украине) в городе Камне-Каширском Волынской области на западе Украины. Об этом 7 августа сообщила региональная телекомпания «Аверс».

Иван Шилов ИА Регнум Мобилизация на Украине

Уточняется, что мужчину забрали сотрудники районного ТЦК прямо на улице 3 августа. На следующий день 43-летний мужчина оказался в приёмном отделении районной больницы с гематомами и следами побоев. Позднее его госпитализировали в наркодиспансер Луцка и погрузили в медикаментозный сон.

Родственники мужчины утверждают, что он пострадал от рук сотрудников военкомата. При этом мужчина страдает от эпилепсии. Как отмечает телекомпания, у матери пострадавшего уже взяла показания полиция.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как рассказал пленный боец ВСУ из 144-й отдельной стрелковой бригады украинской армии Николай Хавтура, на Украине для участия в боевых действиях мобилизуют больных эпилепсией, мужчин под 60 лет и инвалидов третьей группы, так как людей нет и воевать некому.

В марте украинский военный Николай Мозиль рассказал, что в ряды ВСУ мобилизуют инвалидов без рук и ног. При этом командование предупредило его не попадать в плен, а подорвать себя гранатой. Военкомат Одесской области в феврале мобилизовал инвалида, страдающего эпилепсией, и тот умер от приступа.

Киевский режим также вынашивает планы по возможности мобилизации в ряды украинской армии мужчин старше 60 лет. Верховная рада Украины 8 мая приняла законопроект о мобилизации осуждённых.