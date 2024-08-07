Москва, 7 августа, 2024, 22:40 — ИА Регнум. Пункты временного размещения (ПВР) поручил развернуть соседним с Курской областью регионам первый вице-премьер России Денис Мантуров. Информация об этом 7 августа размещена на сайте правительства России.

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Мантуров провёл межведомственное совещание по ситуации в Курской области. В нём приняли участие представители МЧС, Росгвардии, МВД, Минобороны, ФСБ, Минэнерго, «Росатома», Минздрава, Минстроя, Минфина, Росрезерва, а также представители региона.

По итогам совещания Мантуров дал ряд поручений по выполнению мероприятий, направленных на обеспечение безопасности граждан, оказание им медицинской, материальной и других видов помощи, а также по координации действий органов власти на всех уровнях.

В частности, Мантуров поручил соседним с Курской областью регионам развернуть пункты временного размещения. Региональным властям поручено взять на особый контроль обеспечение выплат материальной помощи гражданам, которые находятся в ПВР, а силовикам — оперативно информировать правительство об изменениях в обстановке.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Курской области вводится режим чрезвычайной ситуации. Врио главы региона Алексей Смирнов уточнил, что будет лично координировать работу сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций до улучшения обстановки.

ВСУ 6 августа совершили две попытки прорыва границы с Россией в Курской области. Утром российские позиции были атакованы 300 боевиками ВСУ, которые действовали при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин. Российские бойцы сорвали попытку прорыва в Курскую область. Вторую попытку прорыва ВСУ предприняли вечером того же дня.

Начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов 7 августа доложил президенту Владимиру Путину, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Он уточнил, что при атаке Киев задействовал до 1 тыс. бойцов, потери ВСУ составили 315 военных и 54 единицы бронетехники, включая семь танков.

Путин назвал действия украинской армии масштабной провокацией. Он отметил, что украинские военные обстреливают жилые дома и машины скорой помощи, в том числе используют для этого ракеты. Глава государства также распорядился помочь жителям Курской области.

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поручил Минфину выделить 1,8 млрд рублей на сертификаты для переселения жителей Курской области. Всего кабмин выделил 11 млрд рублей на переселение 2,5 тыс. семей. Первый транш в размере 1,8 млрд рублей регион получит уже 7 августа.