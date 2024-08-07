Москва, 7 августа, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Российскому футбольному союзу (РФС) нужно перестать обращать внимание на регламенты Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и проводить матчи в удобное для российских болельщиков время, заявила заместитель гендиректора «Газпром-Медиа Холдинга» Тина Канделаки 7 августа в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Она сообщила, что УЕФА устанавливает время начала внутренних российских матчей, хотя исключил футбольные клубы и сборную России из всех своих турниров. Из-за его требований встречи приходится ставить в часы, когда большинство российских болельщиков не могут их посмотреть из-за работы.

Канделаки не видит причин, почему нужно продолжать учитывать интересы УЕФА и выполнять его требования. У российских зрителей тем временем возникают вопросы, почему они не могут смотреть внутренние матчи в удобное время.

«Призываю наш футбол перестать обращать внимание на европейские регламенты и бюрократию, которая строилась годами ещё в прошлой жизни, и начать делать так, как удобно в нашей стране нам самим», — написала Канделаки.

Как сообщало ИА Регнум, Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА 1 марта 2022 года объявили об отстранении сборной России от соревнований под их эгидой. Они также отстранили от соревнований российские футбольные клубы.

Президент РФС Александр Дюков в апреле 2024 года заявил о паузе в переговорах по допуску российских команд на международные турниры. Он отметил, что российская сторона привела все аргументы для этого, теперь «мяч на половине поля УЕФА».