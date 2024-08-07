Москва, 7 августа, 2024, 13:53 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по нескольким статьям УК РФ по факту нападения Вооружённых сил Украины (ВСУ) на приграничные населённые пункты Курской области. Об этом 7 августа сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Телеграм-канал врио губернатора Курской области Алексея Смирнова

«По факту нападения вооружённых формирований Украины на приграничные населённые пункты Курской области Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса: террористический акт, убийство, незаконное ношение оружия и боеприпасов, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и другие», — привела её слова пресс-служба ведомства.

Петренко уточнила, что из-за этих преступных действий украинских войск пострадали несколько десятков мирных жителей, в том числе дети, и российские военные.

Следователи по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина ведут установление лиц из числа бойцов ВСУ, отдававших и исполнявших преступные приказы об атаке на гражданские объекты, отметила официальный представитель ведомства.

«В ходе предварительного следствия их действиям будет дана уголовно-правовая оценка», — добавила она.

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 августа ВСУ попытались совершить прорыв в Курскую область, которую отбили пограничники ФСБ и подразделения Вооружённых сил России. По данным Минобороны, в ней украинские войска задействовали 300 боевиков, 11 танков и более 20 бронемашин.

Вечером того же дня ВСУ предприняли вторую попытку прорыва в Курскую область, однако после упреждающих ударов армии России по технике в Сумской области отступили.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 7 августа заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский отправил украинцев атаковать Курскую область, чтобы продлить мобилизацию в стране.

Ранее в этот же день военкор Евгений Поддубный сообщил о концентрации сил украинских войск на границе Курской области. По его мнению, командование ВСУ намерено продолжать осуществлять атаки на этом направлении.