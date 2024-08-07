Дела о теракте и убийстве возбуждены после нападения ВСУ на Курскую область
Москва, 7 августа, 2024, 13:53 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по нескольким статьям УК РФ по факту нападения Вооружённых сил Украины (ВСУ) на приграничные населённые пункты Курской области. Об этом 7 августа сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
«По факту нападения вооружённых формирований Украины на приграничные населённые пункты Курской области Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса: террористический акт, убийство, незаконное ношение оружия и боеприпасов, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и другие», — привела её слова пресс-служба ведомства.
Петренко уточнила, что из-за этих преступных действий украинских войск пострадали несколько десятков мирных жителей, в том числе дети, и российские военные.
Следователи по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина ведут установление лиц из числа бойцов ВСУ, отдававших и исполнявших преступные приказы об атаке на гражданские объекты, отметила официальный представитель ведомства.
«В ходе предварительного следствия их действиям будет дана уголовно-правовая оценка», — добавила она.
Как сообщало ИА Регнум, утром 6 августа ВСУ попытались совершить прорыв в Курскую область, которую отбили пограничники ФСБ и подразделения Вооружённых сил России. По данным Минобороны, в ней украинские войска задействовали 300 боевиков, 11 танков и более 20 бронемашин.
Вечером того же дня ВСУ предприняли вторую попытку прорыва в Курскую область, однако после упреждающих ударов армии России по технике в Сумской области отступили.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 7 августа заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский отправил украинцев атаковать Курскую область, чтобы продлить мобилизацию в стране.
Ранее в этот же день военкор Евгений Поддубный сообщил о концентрации сил украинских войск на границе Курской области. По его мнению, командование ВСУ намерено продолжать осуществлять атаки на этом направлении.