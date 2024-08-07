Курск, 7 августа, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины в течение прошлой ночи насыщали военной техникой и личным составом приграничные с Курской областью территории, сообщил 7 августа военкор Евгений Поддубный в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Противник продолжает подтягивать крупные силы к переднему краю, насыщать район боевых действий средствами ПВО и РЭБ», — написал он.

По мнению Поддубного, командование ВСУ планирует продолжать атаки на этом направлении. Он также сообщил, что российские бойцы так или иначе успешно уничтожают украинскую технику, и сопроводил свою публикацию кадрами боевой работы ВС РФ.

«Только один отряд «Анвар» (совсем не большой отряд крутых наших спецов, парни реально сотворили подвиг) уничтожил за ночь 12 единиц брони противника. Всё подтверждено объективным контролем», — написал журналист.

Как предавало ИА Регнум, ВСУ 6 августа начали пытаться прорваться в Курскую область. Первую попытку отбили пограничники ФСБ и бойцы Вооружённых сил России. Минобороны РФ сообщило, что украинские военные задействовали 300 боевиков, 11 танков и более 20 бронемашин.

После этого ВСУ предприняли вторую попытку прорыва на том же направлении. Российские войска отбивают атаки с применением авиации и артиллерии. Министерство обороны РФ показало кадры уничтожения украинской военной техники у границы Курский области.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что ситуация на приграничной территории сложная, но контролируемая. Оперативные службы региона перешли на круглосуточный режим работы. Глава области также призвал жителей не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие.

Замначальника главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ Апти Алаудинов заявил, что ситуация в Курской области не является критической. Он отметил, что киевский режим собрал последние ресурсы для атаки и через несколько дней они закончатся.

Минобороны РФ 7 августа сообщило, что российские подразделения не допустили продвижения украинских военных вглубь территории РФ в районе Курской области. В ходе боёв были уничтожены до 260 боевиков ВСУ, 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, три БМП, 31 бронемашина, две установки ЗРК «Бук М1», установка разминирования УР-77 и станция РЭБ.