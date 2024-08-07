Курск, 7 августа, 2024, 11:16 — ИА Регнум. Правительство Курской области опровергло в среду, 7 августа, появившийся после атаки Вооружённых сил Украины дипфейк.

Правительство Курской области

«В сети распространяется фейковое видео врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, якобы собирающего мужчин в ополчение», — указано в Telegram-канале правительства.

Там уточнили, что украинские спецслужбы использовали реальное видеообращение Смирнова, на которое с помощью нейросети наложили другую звуковую дорожку.

В правительстве призвали жителей быть внимательными, так как киевский режим готовит и другие информационные вбросы.

Как передавало ИА Регнум, 6 августа ВСУ дважды пытались прорваться на территорию региона. По данным Минобороны, в утренней провокации со стороны ВСУ участвовали 300 боевиков при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин. Во время вечернего нападения артиллерия и авиация российской армии нанесли упреждающие удары по технике украинской армии в Сумской области. В результате украинские диверсанты отступили на свою территорию.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи нападением ВСУ на приграничные населённые пункты Курской области. Центральный аппарат ведомства поставил расследование дела на контроль.

В МИД России атаку ВСУ на Курскую область назвали терактом. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что действия киевского режима были направлены против мирного населения России.