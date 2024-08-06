Москва, 6 августа, 2024, 20:02 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи нападением ВСУ на приграничные населённые пункты Курской области. Об этом 6 августа сообщила пресс-служба СК.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Обстрелам подверглись жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Есть сведения, что в результате массированного обстрела по территории региона украинскими военными, а также от применения ими беспилотников погибли и получили ранения мирные жители. Центральный аппарат ведомства поставил расследование дела на контроль.

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 августа украинские подразделения попытались прорваться на территорию Курской области, но пограничники ФСБ вместе с бойцами российской армии разгромили и отбросили силы противника. По данным Минобороны, в провокации со стороны ВСУ участвовали 300 боевиков при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин.

После этого ВСУ предприняли вторую попытку прорваться в Курскую область. Артиллерия и авиация российской армии нанесли упреждающие удары по вражеской технике в Сумской области. Кроме того, к месту боёв направились российские резервы.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Россия жёстко ответит на попытку ВСУ прорваться через госграницу. Украинская армия применяет артиллерию и дроны против мирного населения, пытаясь компенсировать неудачи на фронте, добавил он.