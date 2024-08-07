Москва, 7 августа, 2024, 09:32 — ИА Регнум. Россия более полутора лет ожидала обмена заключёнными со странами — членами НАТО. Об этом 7 августа рассказал глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Кирилл Зыков/РИА Новости Владимир Путин встречает в аэропорту Внуково граждан России, которые были освобождены в результате обмена

«Мы, конечно, ждали этого события долгие год и семь месяцев», — процитировала его слова «Газета.Ru».

Нарышкин уточнил, что этот обмен заключёнными стал для возглавляемого им ведомства знаковым событием.

Как сообщало ИА Регнум, 1 августа после обмена в Анкаре на Родину вернулись восемь россиян. Это Вадим Красиков (осуждённый в Германии за убийство террориста Зелимхана Хангошвили), Артём и Анна Дульцевы, Михаил Макушин, Павел Рубцов (обвинённые в шпионаже), Роман Селезнёв и Владислав Клюшин (им вменялся кибершпионаж), а также Вадим Конащёнок (которому вменили в вину контрабанду американских технологий).

Президент РФ Владимир Путин встретил вернувшихся в московском аэропорту Внуково, поздравил их с возвращением на Родину, поблагодарил за верность присяге и пообещал представить к госнаградам. Глава государства подчеркнул, что Россия ни на минуту не забывала о своих гражданах.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев 4 августа заявил, что российская сторона выдала Западу предателей при обмене заключённых. Политик также рекомендовал выданным за границу помнить о бренности своего существования в этом мире и оглядываться по сторонам.