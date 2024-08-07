Белгород, 7 августа, 2024, 08:44 — ИА Регнум. Украинская армия перебросила подразделения нацбатальонов, в том числе нацбат «Медведи SS» (подразделение, созданное запрещённой в РФ террористической организацией «Правый сектор»), к границе с Белгородской областью.

Иван Шилов ИА Регнум

Об этом заявил 7 августа председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

ВСУ сняли националистическое батальоны с херсонского направления и направили к границам Белгородской области в Харьковскую область. Сейчас ВСУ продолжают переброску сил на харьковское направление, сообщила «Российская газета».

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа ВСУ предприняли две попытки перейти границу России и прорваться в Курскую область. Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения военной техники ВСУ возле границы. Как сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, обстановка в регионе напряжённая, но контролируемая.

По словам российского политолога Сергея Маркова, нападение ВСУ на Курскую область может являться подготовкой к нападению на Белгородскую область. Глава киевского режима Владимир Зеленский, вероятно, планирует главный удар на Белгород, а атакой на Курскую область пытается оттянуть силы ВС РФ, считает политолог.